HDP'den olağanüstü kongre kararı! Seçimin faturası Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a kesildi

28 Mayıs seçimlerinin ardından HDP de karıştı. Olağanüstü Kongre kararı alan HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ise yeniden aday olmayacak. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş "Yalnız bırakıldık" diyerek HDP'yi eleştirdi. HDP'de yaşanan son durumu A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.

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