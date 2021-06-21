HDP nasıl bir yol izleyecek? HDP’ye kapatma iddianamesi CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda

Kapatma iddianamesi kabul edilmesinin ardından, bundan sonra nasıl bir yol izleneceği, HDP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alınacak. Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. HHP nasıl bir yol izleyecek? CHP ortakları HDP konusunda ne yapacak? Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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