21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP nasıl bir yol izleyecek? HDP’ye kapatma iddianamesi CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda

HDP nasıl bir yol izleyecek? HDP’ye kapatma iddianamesi CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2021 14:21
Kapatma iddianamesi kabul edilmesinin ardından, bundan sonra nasıl bir yol izleneceği, HDP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alınacak. Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. HHP nasıl bir yol izleyecek? CHP ortakları HDP konusunda ne yapacak? Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maske ne zaman çıkacak?
Maske ne zaman çıkacak?
İSKİ'nin beceriksizliği vatandaşın başına dert oldu
İSKİ'nin beceriksizliği vatandaşın başına dert oldu
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğine geçit yok!
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğine geçit yok!
Acısı hala taze! PKK 30 sivili katletti
Acısı hala taze! PKK 30 sivili katletti
Bakanlık paylaştı! Nefes kesen görüntüler
Bakanlık paylaştı! Nefes kesen görüntüler
Hedef 10 milyon aşılama!
Hedef 10 milyon aşılama!
HDP'nin asıl amacı ne? Parti binalarına saldırılarla ne hedefleniyor? A Haber canlı yayınında kritik değerlendirme
HDP'nin asıl amacı ne? Parti binalarına saldırılarla ne hedefleniyor? A Haber canlı yayınında kritik değerlendirme
HDP nasıl bir yol izleyecek?
HDP nasıl bir yol izleyecek?
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor
İbn-i Sina yüzyıllar öncesinden uyarmıştı...
İbn-i Sina yüzyıllar öncesinden uyarmıştı...
'Soğan' tiyatrosu tutmadı!
'Soğan' tiyatrosu tutmadı!
Binaların beton testi nasıl yapılıyor?
Binaların beton testi nasıl yapılıyor?
Daha Fazla Video Göster