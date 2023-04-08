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HDP Milletvekili Remziye Tosun’dan terör örgütü PKK söylemleri

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 09:43
Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosunun açılışı vardı. Açılışta konuşan HDP Milletvekili Remziye Tosun'un sözlerinde terör örgütü PKK'nın söylemleri yer aldı. Tosun'un sözleri polis amirinin müdahalesiyle son buldu.
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