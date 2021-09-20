HAVELSAN’IN TEKNOFEST sürprizi: İnsansız ordu! Robot asker “Barkan” sergilenecek

Yerli ve milli ürünleriyle dünyada adından söz ettiren HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalıştığı insansız sürü teknolojisini TEKNOFEST’te tanıtacak. "İnsansız ordu" olarak tanımlanan bu teknolojide otonom hareket eden kara, hava, su altı ve su üstü araçların birbiriyle koordineli olarak, sürü mantığıyla görev yapmaları sağlanıyor. Bu kapsamda HAVELSAN’ın 2018'den bu yana üzerinde çalıştığı insansız sürü teknolojilerinden olan robot asker "Barkan" ve İHa'lar da sergilenecek. Düzenli ordu gibi birlikte hareket ederek operasyon yapabilen insansız ordu projesi aynı zamanda,, otonom teknolojide Türkiye'nin geldiği son noktayı da TEKNOFEST katılımcılarına gösterecek.

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