25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin'ten A Haber'de 'kavurucu sıcak' açıklaması

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin'ten A Haber'de 'kavurucu sıcak' açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2021 18:07
Güncelleme:25.05.2021 18:11
Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin A Haber canlı yayınında kavurucu sıcakların geldiğini duyurdu. Hafta boyunca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer yer yağmurların olacağını belirten Tekin, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak" dedi.

Meteoroloji'nin sıcakların artacağı yönündeki uyarılar A Haber canlı yayınında Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin tarafından değerlendirildi.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin A Haber canlı yayınında kavurucu sıcakların geldiğini duyurdu. Hafta boyunca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer yer yağmurların olacağını belirten Tekin, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak" dedi.

Bu akşamdan itibaren yağmur sisteminin çıkış için hareket edeceğini belirten Tekin, "Geçtiğimiz günlerde ülkemizi etkileyen yağılı sistem bugün itibarıyla yurdu terk ediyor. Bugün Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar aralıklar devam ediyor." dedi.

Çarşamba gününü değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin, "Daha dar bir alanda yağış göreceğiz. Afyonkarahisar, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere yağış geçişi olacak. Bunun dışında ülkemizin yerlerinde parçalı ve az bulutlu bir havanın olmasını tahmin etmekteyiz." ifadelerine yer verdi.

Tekin, "Perşembe gününe baktığımızda ise Marmara'nın güney doğusu iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Konya Karaman ve Kayseri çevrelerinde yine yerel olmak üzere öğle saatlerinden sonra gökgürültülü sağanak yağışla geçmesini tahmin etmekteyiz." şeklinde konuştu.

A Haber'de haftayı değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin, "Cuma günü ise bu yağışlı sistem ülkemizin büyük bir bölümünde kendini gösterecek. Gece saatlerinde İstanbul olmak üzere Trakya, yine iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanklar göreceğiz. Karadeniz kıyılarında hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olmasını bekliyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kavurucu sıcaklar geliyor
Kavurucu sıcaklar geliyor
3 bin 70 hakim savcının görev yeri değişti
3 bin 70 hakim savcının görev yeri değişti
Sedat Peker'in kardeşi neden gözaltına alındı?
Sedat Peker'in kardeşi neden gözaltına alındı?
Öğrenim kredisi borçlarına büyük af geliyor!
Öğrenim kredisi borçlarına büyük af geliyor!
İBB yönetimine tenis kortu tepkisi
İBB yönetimine "tenis kortu" tepkisi
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün
EYP ile tuzaklanan mağara imha edildi
EYP ile tuzaklanan mağara imha edildi
Tutanak kurnazlığı! AK Partili isimler görünce şok oldu
Tutanak kurnazlığı! AK Partili isimler görünce şok oldu
Türkiye'yi Suriye'ye mi çevirmek istiyorlar?
Türkiye'yi Suriye'ye mi çevirmek istiyorlar?
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya İslamofobi tepkisi!
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya İslamofobi tepkisi!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na protesto! 1 kişi yaralandı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na protesto! 1 kişi yaralandı
CHP bunu da yaptı! Hiç utanma yok
CHP bunu da yaptı! Hiç utanma yok
Daha Fazla Video Göster