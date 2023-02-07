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Hatay'da, enkaz altındaki Buse kurtarıldı

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Giriş: 07.02.2023 15:36
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da görev yapan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu'nun, enkaz altında kalan Buse isimli genci kurtardığını duyurdu.
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