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Hatay Defne Devlet Hastanesi için algı çalışması

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2023 16:49
Hatay Defne Devlet Hastanesi için hummalı çalışma devam ediyor. Sosyal medyadan ise "temel atılıp bırakıldı" gibi çeşitli algı operasyonları yürütülüyor. Detayları o noktadan A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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