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Haniye’nin son çağrısı üzerine temsili roketle Ayasofya’ya gelen bir vatandaş: Biz ülkece mağdur ve mazlum coğrafyanın her zaman yanında olacağız!

Haniye’nin son çağrısı üzerine temsili roketle Ayasofya’ya gelen bir vatandaş: Biz ülkece mağdur ve mazlum coğrafyanın her zaman yanında olacağız!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 19:45
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da İsrail’in alçak suikastıyla şehit oldu. Haniye’nin şehit olmadan önce yaptığı çağrı üzerine tüm STK’lar bugün (3 Ağustos'ta) İstanbul Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. Öte yandan alana roket maketiyle gelen vatandaşımız, ‘’Biz ülkece mağdur ve mazlum coğrafyanın her zaman yanında olacağız!’’ sözleriyle Filistin’e destek verdi.
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