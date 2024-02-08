Hamza Dağ İzmirli ailenin yardımına koştu! Bebekleri sağlığına kavuşan annenin sözleri göğüsleri kabarttı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir’de yaşayan Aynur ve İzzet Bıçak çiftinin Aras ile Aren isimli bebeklerinin tedavi süreci seferber olması aileyi oldukça sevindirdi. Dağ'ın Ankara Şehir Hastenesi Başhekimi ile görüşmesinin ardından bebeklerin tedavisi hızlı bir şekilde Başkent'te yapıldı. Yapılan ameliyat ile sağlığına kavuşan bebeklerin annesi Aynur hanımın sözleri ise Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ve ekibinin göğüsünü kabarttı.