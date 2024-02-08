08 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hamza Dağ İzmirli ailenin yardımına koştu! Bebekleri sağlığına kavuşan annenin sözleri göğüsleri kabarttı

Hamza Dağ İzmirli ailenin yardımına koştu! Bebekleri sağlığına kavuşan annenin sözleri göğüsleri kabarttı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2024 15:36
Güncelleme:08.02.2024 15:38
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir’de yaşayan Aynur ve İzzet Bıçak çiftinin Aras ile Aren isimli bebeklerinin tedavi süreci seferber olması aileyi oldukça sevindirdi. Dağ'ın Ankara Şehir Hastenesi Başhekimi ile görüşmesinin ardından bebeklerin tedavisi hızlı bir şekilde Başkent'te yapıldı. Yapılan ameliyat ile sağlığına kavuşan bebeklerin annesi Aynur hanımın sözleri ise Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ve ekibinin göğüsünü kabarttı.
Arsız hırsız! Yaptığına bakın...
Arsız hırsız! Yaptığına bakın...
Hamza Dağ İzmirli ailenin yardımına koştu!
Hamza Dağ İzmirli ailenin yardımına koştu!
Kırmızı bültenle aranıyordu! Paketlendi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Paketlendi
Göle yakın arazilerde kot farkı oluştu
Göle yakın arazilerde kot farkı oluştu
Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
"Asıl hesaplaşma İstanbul'da olacak"
İşte şantajcı CHP zihniyeti
İşte şantajcı CHP zihniyeti
Netanyahu’dan ateşkese hayır
Netanyahu'dan ateşkese "hayır"
Başkan Erdoğan Adıyaman’a gidiyor
Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor
F-16’lar konusunda ABD ile son durum ne?
F-16'lar konusunda ABD ile son durum ne?
DEM’in İstanbul adayı kim olacak?
DEM'in İstanbul adayı kim olacak?
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon!
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!
Darbeye direndi sesini kısmadı!
Darbeye direndi sesini kısmadı!
Daha Fazla Video Göster