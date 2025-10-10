Hamas masada istediğini aldı! İsrail birliklerini geri çekiyor

10 Ekim 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 11:53
Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının bir parçası olarak İsrail ordusuna ait tank ve zırhlı araçların bölgeden geri çekilmeye başladığı anlara ait görüntüler A Haber’de ekran geldi. Canlı yayında gelişmeleri yorumlayan Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ayhan Sarı, “Bu hareketin Hamas'ın en büyük şartı olan geri çekilmenin başladığına dair bir işaret olduğunu ve İsrail'in anlaşmaya uyduğunu gösterme amacı taşıdığını belirtiyor.” dedi.
