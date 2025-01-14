Hamas: Gazze ateşkesi için son aşamadayız

İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların durması için yapılan ateşkes görüşmelerinde sona gelindi. İsrail basınındaki habere göre Hamas ilk aşamada 33 rehineyi serbest bırakacak. İsrail'in ise buna karşılık olarak Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinden çekileceği ve Filistinli tutukları serbest bırakacağı iddia edildi. Öte yandan İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirildi. Hamas'tan yapılan açıklamada ise 'Görüşmelerde son adıma ulaşıldı. Müzakerenin anlaşma ile sonuçlanmasını umuyoruz. Büyük fikir ayrılıklarını çözdük.' denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN