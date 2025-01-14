14 Ocak 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Hamas: Gazze ateşkesi için son aşamadayız
Hamas: Gazze ateşkesi için son aşamadayız

Hamas: Gazze ateşkesi için son aşamadayız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2025 15:41
İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların durması için yapılan ateşkes görüşmelerinde sona gelindi. İsrail basınındaki habere göre Hamas ilk aşamada 33 rehineyi serbest bırakacak. İsrail'in ise buna karşılık olarak Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinden çekileceği ve Filistinli tutukları serbest bırakacağı iddia edildi. Öte yandan İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirildi. Hamas'tan yapılan açıklamada ise 'Görüşmelerde son adıma ulaşıldı. Müzakerenin anlaşma ile sonuçlanmasını umuyoruz. Büyük fikir ayrılıklarını çözdük.' denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamas: Gazze ateşkesi için son aşamadayız
İsrail Şam merkeze yaklaşıyor!
İsrail Şam merkeze yaklaşıyor!
Batı’nın kayıp liderleri!
Batı’nın kayıp liderleri!
Terörsüz Türkiye hedefinde pazarlık yok!
Terörsüz Türkiye hedefinde pazarlık yok!
Hamas: Gazze ateşkesi için son aşamadayız
Hamas: Gazze ateşkesi için son aşamadayız
ABD yangınla mücadelede nerede hata yaptı?
ABD yangınla mücadelede nerede hata yaptı?
Canlı yayında tansiyon yükseldi
Canlı yayında tansiyon yükseldi
İşte Timsah Timi’nin eğitimi!
İşte Timsah Timi'nin eğitimi!
9 PKK’lı etkisiz hale getirildi
9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Terörsüz Türkiye rotası nasıl olacak?
“Terörsüz Türkiye” rotası nasıl olacak?
PKK’nın bittiği şartsız açıklanmalı
"PKK’nın bittiği şartsız açıklanmalı"
Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı
Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı
Başkent Şam’da neler yaşanıyor?
Başkent Şam'da neler yaşanıyor?
Daha Fazla Video Göster