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Halkın adamı Erdoğan! Doğal, samimi ve içten diyaloglar…

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 10:06
85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerinden çıktığı görüntülerle gündeme gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin bayraktar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hüseyin Bayraktar'ın hayır duasını alan Erdoğan, seçimlerden sonra buluşma sözü verdi. Başkan Erdoğan halkın her kesiminden insanlarla her yaştan vatandaşlarla böyle samimi, doğal ilişikler kurdu. Her sofraya oturdu her gönle girdi başardı. İşte A Haber’in hazırladığı klip işte halkın adamı Başkan Erdoğan…
Başkan Erdoğandan Hüseyin Amcaya telefon BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HÜSEYİN AMCA'YA TELEFON

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