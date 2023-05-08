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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile görüştü

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Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Büyük İstanbul Mitingi’ne gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime artık sayılı günler kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Başkan Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi.

"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" diyen Başkan Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.

Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı." dedi.

Hüseyin Bayraktar'ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Başkan Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diye karşılık verdi.

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