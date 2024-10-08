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Halk otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı! 17 kişi yaralandı

Halk otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı! 17 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 18:06
Malatya'da belediye otobüsüyle yolcu taşıyan midibüs çarpıştı. Yaşanan kazada 25 kişi yaralanırken yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. A Haber muhabiri Barış Türel olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
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