Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler konuştu: Mustafa Söylemez de tetiği çekti

KKTC’de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı, geçen hafta Girne’de aracındayken çapraz ateşe tutuldu. Saldırıda Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş öldü. Ada’yı sarsan cinayetin ardından saldırıdaki kiralık araçlardan birini kullandığı tespit edilen Ömer Tunç yakalandı. Soruşturma İstanbul’a da uzandı. İstanbul polisi, ‘üniformalı çete’ olarak bilinen ‘Söylemez Kardeşler Çetesi’nin liderlerinden Mustafa Söylemez ile 2 adamını gözaltına aldı. Daha sonra Falyalı cinayetinin ‘tetikçileri’ olarak yakalanan iki zanlı, saldırıya, İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in de katıldığını söyledi. Öte yandan Söylemez’in kaçarken dere yatağına attığı mont ve ayakkabıları bulundu.