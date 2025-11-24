24 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Güney Kore lideri Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de karşıladı
Güney Kore lideri Ankara’da! Başkan Erdoğan Külliye’de karşıladı

Güney Kore lideri Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de karşıladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2025 17:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Külliye'de Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’ı ağırlıyor. Yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması bekleniyor. Ankara'ya gelen Güney Kore liderini Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı.
Güney Kore lideri Ankara’da! Başkan Erdoğan Külliye’de karşıladı
Güney Kore lideri Ankara’da! Başkan Erdoğan Külliye’de karşıladı
Güney Kore lideri Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de karşıladı
CHP’li vekilden partisi ve Halk TV’ye protesto
CHP’li vekilden partisi ve Halk TV’ye protesto
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanını kabul edecek
Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanını kabul edecek
Dünyanın gözü bu görüşmede
Dünyanın gözü bu görüşmede
G20 Liderler Zirvesi dönüşünde flaş mesajlar
G20 Liderler Zirvesi dönüşünde flaş mesajlar
CHP’li eski vekillerden Özgür Özel’e mektup
CHP'li eski vekillerden Özgür Özel'e mektup
Erdoğan: Rüşvet çarkına açılan yolu keseriz
Erdoğan: Rüşvet çarkına açılan yolu keseriz
X’te muhalif görünen bazı hesaplar FET’cü mü?
X'te muhalif görünen bazı hesaplar FET'cü mü?
MSB’den flaş açıklama
MSB'den flaş açıklama
Erdoğan: Ecdadın mirasını titizlikle koruyoruz
Erdoğan: Ecdadın mirasını titizlikle koruyoruz
Daha Fazla Video Göster