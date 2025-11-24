Güney Kore lideri Ankara’da! Başkan Erdoğan Külliye’de karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Külliye'de Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’ı ağırlıyor. Yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması bekleniyor. Ankara'ya gelen Güney Kore liderini Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı.