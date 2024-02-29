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Günde 20 bin hastaya hizmet veriyor! 2023'te Kartal Şehir Hastanesi'nde 5 milyon kişi tedavi edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 14:40
Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde, 2023 yılında 5 milyon kişi tedavi edildi. 75 bin ameliyat yapıldı. Peki, günde kaç hasta tedavi ediliyor? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın onuğu olan Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan anlattı.
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