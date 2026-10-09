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Güllü davasında ikinci duruşma! Mahkemeye flaş bellek sunuldu, salonda “yalan söylüyor” tartışması yaşandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güllü davasında ikinci duruşma! Mahkemeye flaş bellek sunuldu, salonda “yalan söylüyor” tartışması yaşandı

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter, davanın ikinci duruşmasında yeniden hâkim karşısına çıktı. Mağdur avukatları, Güllü’nün olay günü lavaboya gitmeden önceki son görüntülerinin de bulunduğu belirtilen bir flaş belleği mahkemeye sunarken, taraflar arasında “Avukat yalan söylüyor” sözleriyle başlayan tartışma yaşandı. Duruşmada tanık ifadeleri ve otopsi raporundaki izler de gündeme geldi.

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