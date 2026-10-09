Fon soruşturmasında “yeni gerçeklik” tartışması! Okan Müderrisoğlu A Haber'de: Mızrak çuvala sığmıyor

A Haber canlı yayınında fon soruşturması üzerinden gündeme gelen iddiaları değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve A Haber Editörü Faruk Erdem, doğrulanmamış bilgilerin siyasi tartışmalarda kullanılmasına dikkat çekti. Bakanlar Mahinur Özdemir Göktaş ve Ömer Bolat’ı hedef alan iddiaların hızla yalanlandığını belirten yorumcular, belediyelere yönelik soruşturmalar ve itiraflar üzerinden yürüyen tartışmaları ele aldı. Müderrisoğlu, muhalefetin gündemi değiştirme çabasını “Mızrak çuvala sığmıyor” sözleriyle değerlendirdi.