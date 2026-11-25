Hafter'in Türkiye ziyareti Doğu Akdeniz'deki dengeleri nasıl etkiler? Dr. Necmettin Mutlu A Haber'de değerlendirdi

Halife Hafter'in Türkiye ziyareti, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından önem taşıyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, ziyaretin enerji, askeri iş birliği ve Libya'da ortak bir ordunun kurulması açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Türkiye ile Mısır arasında Doğu Akdeniz konusunda sağlanabilecek bir uzlaşının Yunanistan-İsrail ortaklığını etkileyebileceğini belirten Mutlu, Libya ile yeni enerji anlaşmalarının da gündeme gelebileceğini ifade etti. Mutlu, bölgedeki dengelerin şekillenmesinde Mısır'ın kritik bir rol oynayabileceğini vurguladı.