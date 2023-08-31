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Gözler Hakem Kurulu'nun kararında! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

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Giriş: 31.08.2023 01:30
Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlanırken memur maaşlarına yapılan olan zam miktarı bugün Hakem Heyeti'nin alacağı kararla netleşecek. A Haber ekranlarında en düşük memur maaşına yönelik tartışmalar yapılırken Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin zam tahminini açıkladı. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
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