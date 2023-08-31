Gözler Hakem Kurulu'nun kararında! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlanırken memur maaşlarına yapılan olan zam miktarı bugün Hakem Heyeti'nin alacağı kararla netleşecek. A Haber ekranlarında en düşük memur maaşına yönelik tartışmalar yapılırken Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin zam tahminini açıkladı. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...