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Gözler Başkan Erdoğan’ın konuşmasında

Gözler Başkan Erdoğan’ın konuşmasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 16:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma ile 14'üncü kez Genel Kurul'a hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçu olacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş New York'tan detayları aktardı.
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