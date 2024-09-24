Gözler Başkan Erdoğan’ın konuşmasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma ile 14'üncü kez Genel Kurul'a hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçu olacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş New York'tan detayları aktardı.

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