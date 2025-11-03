Gökyüzündeki yerli güç Kaan! 23 yıllık savunma devriminin zirvesi

Türkiye'nin savunma sanayiinde 23 yılda kat ettiği tarihi yolun en önemli sembolü olan yerli savaş uçağı Kaan, A Haber tarafından TUSAŞ tesislerinde görüntülendi. "Görünmezlik" özelliğiyle radara yakalanmadan uçabilen, üstün hava hakimiyeti ve yerli mühimmatlarıyla "Gök Vatan"ın koruyucu gücü olan Kaan Türkiye'yi savunmada dünya liderleri arasına taşıyan iradenin somut bir eseri olarak öne çıkıyor. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan Kaan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN