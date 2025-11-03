03 Kasım 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları Gökyüzündeki yerli güç Kaan! 23 yıllık savunma devriminin zirvesi
Gökyüzündeki yerli güç Kaan! 23 yıllık savunma devriminin zirvesi

Türkiye'nin savunma sanayiinde 23 yılda kat ettiği tarihi yolun en önemli sembolü olan yerli savaş uçağı Kaan, A Haber tarafından TUSAŞ tesislerinde görüntülendi. "Görünmezlik" özelliğiyle radara yakalanmadan uçabilen, üstün hava hakimiyeti ve yerli mühimmatlarıyla "Gök Vatan"ın koruyucu gücü olan Kaan Türkiye'yi savunmada dünya liderleri arasına taşıyan iradenin somut bir eseri olarak öne çıkıyor. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan Kaan detayları aktardı.
