Gök Vatan'ın korkusuz savaşcısı KAAN için nefesler tutuldu! İlk uçuş için günler sayılıyor

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde yapılacak. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN