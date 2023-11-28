Giresun-Trabzon-Hatay! Fırtınanın vurduğu illerde ağır bilanço

Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı. İş yerlerinde hasara neden oldu. Tirebolu'da denizle kara birleşti, iş yerleri büyük zarar gördü. Trabzon'da fırtına sonucu yükselen dalgalar 2 kişiyi yuttu, kayıp iki genci arama çalışmaları devam ediyor. Hatay'da ise yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı, araçlar, evler ve iş yerleri suya gömüldü. Bölgelerden son durumu A Haber ekipleri aktardı.

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