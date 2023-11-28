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Giresun-Trabzon-Hatay! Fırtınanın vurduğu illerde ağır bilanço

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 11:59
Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı. İş yerlerinde hasara neden oldu. Tirebolu'da denizle kara birleşti, iş yerleri büyük zarar gördü. Trabzon'da fırtına sonucu yükselen dalgalar 2 kişiyi yuttu, kayıp iki genci arama çalışmaları devam ediyor. Hatay'da ise yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı, araçlar, evler ve iş yerleri suya gömüldü. Bölgelerden son durumu A Haber ekipleri aktardı.
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