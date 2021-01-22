Gezi parkı davasında flaş gelişme! Osman Kavala hakkında karar verildi

Son dakika haberine göre İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi parkı davasında, Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı. Eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, kararın detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin Gezi Parkı davası kararlarını onamayarak Osman Kavala'nın beraat kararını bozdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı. Eksik delillerin sağlanması ile yargılamanın devamına karar verdi.

"BEKLENEN BİR KARARDI"

Kararı A haber canlı yayınında yorumlayan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, "Osman Kavala Gezi olaylarınının göbeğindeydi. Zaten görüntülerle, yazışmalarla, fotoğraflarla, tapelerle çok belliydi. Mahkemenin "beraat" kararı çok şaşırtıcı olmuştu ve çok da tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok kapsamlı bir itiraz dilekçesi hazırlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yakup Ali Kahveci tarafından yapılan bir itiraz söz konusuydu. İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi de uzun süredir bu dosyayı derinlemesine inceliyordu." dedi.

Nazif Karaman, "Beklenen bir karardı. Kamuoyu da zaten bu kararı şaşırtıcı bulmuştu, ikna olmamıştı, çok tartışılmıştı. Şimdi İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosya yeniden ele alınacak. Kaçak sanıklar hakkındaki "yakalama" kararları kaldırılmıştı, onların durumu yeniden değerlendirilecek. Yeni tanıklar dinlenecek. Deliller mahkemede de değerlendirilecek. İfadeler alınacak, yeni bir yargı süreci ve yeni bir sonuç ortaya çıkacak. İstinaf mahkemesinden dosya 15 gün içerisinde İstanbul Adliyesi'ne gelir ve yargılamada bir süre devam eder diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Kavala hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada, "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkmıştı.