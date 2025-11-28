28 Kasım 2025, Cuma
Geminin patlamadan önceki ilk görüntüleri A Haber'de
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden tanker gemisinde yangın çıktı. Valilik tarafında yapılan açıklamada gemideki 25 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Gemide patlama meydana gelmeden önce boğazdan geçtiği ilk görüntüler A Haber'de yayınlandı.