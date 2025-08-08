Gazze’yi işgal planı! İsrail’in öne sürdüğü 5 şartta hangi tuzak var?

8 Ekim 2023’ten beri Gazze'de soykırım yapan İsrail, "tam işgal" planını onayladı. Soykırım kabinesi, Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulmasını 5 şarttan biri olarak belirledi. Peki burada hangi tuzak kuruldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

