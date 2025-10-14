14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazze'de yeni dönem! Esir takasıyla yeni aşamada ne olacak?
Gazze’de yeni dönem! Esir takasıyla yeni aşamada ne olacak?

Gazze'de yeni dönem! Esir takasıyla yeni aşamada ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 09:50
Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşma çerçevesinde ilk rehine ve esir takası gerçekleşti. 20 İsrailli rehine ile hayatını kaybeden 4 rehinenin cenazesi İsrail'e teslim edilirken, 2 bine yakın Filistinli esir de serbest bırakılarak Gazze ve Ramallah'a döndü. ABD Başkanı Donald Trump, süreci "ikinci aşama" olarak nitelendirirken Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Gazze'de kalıcı bir barışın sağlanıp sağlanamayacağı ve İsrail'in anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağı konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist İbrahim Keleş değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de yeni dönem! Esir takasıyla yeni aşamada ne olacak?
Bahçeli’den flaş mesajlar: CHP yanlış rotadadır
Bahçeli'den flaş mesajlar: CHP yanlış rotadadır
Bahçeli: Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecek
Bahçeli: Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecek
Bahçeli: Tuzakları bozmanın vakti gelmedi mi?
Bahçeli: Tuzakları bozmanın vakti gelmedi mi?
İsrail barış deklarasyonuna uyacak mı?
İsrail barış deklarasyonuna uyacak mı?
ABD Başkanı Trump’tan Gazze planı açıklaması!
ABD Başkanı Trump'tan Gazze planı açıklaması!
Esir takasıyla yeni aşamada ne olacak?
Esir takasıyla yeni aşamada ne olacak?
Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi
"Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi"
İsrail Filistinlilere her türlü işkenceyi yaptı!
İsrail Filistinlilere her türlü işkenceyi yaptı!
Gazze’de son durum ne?
Gazze'de son durum ne?
Türkiye’nin garantörlüğü ile soykırım son buldu! 4 garantör ülke Mısır’da imzaları attı
Türkiye'nin garantörlüğü ile soykırım son buldu! 4 garantör ülke Mısır'da imzaları attı
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
Trump Türkiye’nin gücünün farkında
"Trump Türkiye’nin gücünün farkında"
Daha Fazla Video Göster