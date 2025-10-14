Gazze’de yeni dönem! Esir takasıyla yeni aşamada ne olacak?

Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşma çerçevesinde ilk rehine ve esir takası gerçekleşti. 20 İsrailli rehine ile hayatını kaybeden 4 rehinenin cenazesi İsrail'e teslim edilirken, 2 bine yakın Filistinli esir de serbest bırakılarak Gazze ve Ramallah'a döndü. ABD Başkanı Donald Trump, süreci "ikinci aşama" olarak nitelendirirken Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Gazze'de kalıcı bir barışın sağlanıp sağlanamayacağı ve İsrail'in anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağı konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist İbrahim Keleş değerlendirdi.

