18 Ekim 2025, Cumartesi
Gazze'de insani kriz derinleşiyor | Acil gıda ihtiyacı artıyor! Sağlık ve temiz suya erişim neredeyse yok
Gazze'deki insanlık dramı sürerken 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu acil gıdaya muhtaç durumda. Yardım TIR’larının bölgeye girişine dair çelişkili bilgiler gelmeye devam ediyor. Ayrıca Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılıp açılmayacağı sorusu insani yardımların ulaştırılması için kilit bir meselenin adresi durumda. Detayları A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Kudüs’ten aktardı.