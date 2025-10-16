16 Ekim 2025, Perşembe
Gazze sınırında A Haber canlı yayınına müdahale! İşte Gazze'ye giren yardım tırları
Katil İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ı kapalı tutmaya devam ediyor. Kısıtlı miktardaki yardımlar ise İsrail-Mısır sınırındaki Kerem Ebu Salim kapısından Gazze'ye sokuluyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Gazze sınırından gelişmeleri aktardı. Katil İsrail'in askerleri canlı yayına müdahale etti.