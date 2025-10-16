Gazze sınırında A Haber canlı yayınına müdahale! İşte Gazze’ye giren yardım tırları

16 Ekim 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 13:07
Katil İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ı kapalı tutmaya devam ediyor. Kısıtlı miktardaki yardımlar ise İsrail-Mısır sınırındaki Kerem Ebu Salim kapısından Gazze'ye sokuluyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Gazze sınırından gelişmeleri aktardı. Katil İsrail'in askerleri canlı yayına müdahale etti.
