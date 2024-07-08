Gazze için canlanan ateşkes umudu

Gazze için ateşkes masada ancak İsrail'in saldırıları sürüyor. Hizbullah ise İsrail'in kilit askeri üssü olan Meron'a saldırdı. Bölgede neler oluyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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