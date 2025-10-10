10 Ekim 2025, Cuma

Gazze görev gücünde kimler olacak? Gazze görev gücünde hangi ülkeler var?

Giriş: 10.10.2025 09:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkes anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıkladı. Hamas, bazı esirlerin, İsrail'in hava saldırıları sırasında enkaz altında kalarak can verdiğini duyurmuştu. Hamas'ın askerî kanadı Kassam Tugayları, saldırılar sırasında bazı esirleri koruyan güvenlik güçleriyle irtibatın kesildiğini duyurmuştu. Üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin Gazze'deki ölü rehinelerin cesetlerini bulmak için ortak bir görev gücünün parçası olacağını söyledi. ABD, Katar, Mısır da çabalara katılacak. Hamas, bazılarının enkaz altında olduğunu söyledikleri cesetlerin nerede bulunduğunun belirsiz olduğunu aktardı. Peki Türkiye görev gücünü ne zaman Gazze'ye gönderecek? Görev gücü kaç kişiden oluşacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
