12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gaziantep'te Köprübaşı Hudut Karakolu'na havanlı saldırı | TSK misliyle karşılık verdi | A Haber canlı görüntüledi

Gaziantep'te Köprübaşı Hudut Karakolu'na havanlı saldırı | TSK misliyle karşılık verdi | A Haber canlı görüntüledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2022 19:35
Son dakika haberi... Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından havan mermileri atıldı. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı olaya dair yaptığı açıklamada, "4 asker ve 1 sivil yaralandı" dedi. Öte yandan Bakanlık, terör saldırısına karşı misliyle karşılık verildiğini duyurdu. A Haber ekibi ise TSK'nın terör örgütüne karşı başlattığı karşı harekâtı ve bombalama anlarını canlı yayında görüntüleri.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TSK, terör hedeflerini vurdu!
TSK, terör hedeflerini vurdu!
Ömer Çelik: Hudutlarımızla ilgili söylemler iftiradır
Ömer Çelik: Hudutlarımızla ilgili söylemler iftiradır
Başkan Erdoğan ’sokak hayvanları’ talimatını yineledi!
Başkan Erdoğan 'sokak hayvanları' talimatını yineledi!
İran’da kupon sistemi yine gündemde
İran’da kupon sistemi yine gündemde
Kaftancıoğlu’nun cezasına onama!
Kaftancıoğlu'nun cezasına onama!
Eski cezaevi gençlik merkezi oluyor!
Eski cezaevi gençlik merkezi oluyor!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Nöbete bir aile daha katıldı
Nöbete bir aile daha katıldı
Suriyeliler ne düşünüyor?
Suriyeliler ne düşünüyor?
Can Ataklı’dan CHP’ye sert tepki! 30 yıldır yazıyor AK Parti’liler bunu yapmadı
Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki! 30 yıldır yazıyor AK Parti'liler bunu yapmadı
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
AK Parti MKYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular
AK Parti MKYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Daha Fazla Video Göster