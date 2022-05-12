Gaziantep'te Köprübaşı Hudut Karakolu'na havanlı saldırı | TSK misliyle karşılık verdi | A Haber canlı görüntüledi

Son dakika haberi... Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından havan mermileri atıldı. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı olaya dair yaptığı açıklamada, "4 asker ve 1 sivil yaralandı" dedi. Öte yandan Bakanlık, terör saldırısına karşı misliyle karşılık verildiğini duyurdu. A Haber ekibi ise TSK'nın terör örgütüne karşı başlattığı karşı harekâtı ve bombalama anlarını canlı yayında görüntüleri.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."