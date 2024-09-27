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Garipoğlu'nun mezarı 10 yıl sonra açılacak! Ölüm ve cenaze töreni oyun muydu?

Garipoğlu'nun mezarı 10 yıl sonra açılacak! Ölüm ve cenaze töreni oyun muydu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 01:27
Türkiye'nin çok konuştuğu cinayet dosyalarından biri kuşkusuz Münevver Karabulut'un öldürülmesiydi. Aradan 15 yıl geçti, cinayeti işleyen Cem Garipoğlu hapishanede öleli de 10 yıl oldu ama Garipoğlu’nun ölüm haberi, Karabulut ailesi ve kamuoyunun büyük bölümü tarafından inandırıcı bulunmadı. Cem Garipoğlu’nun kimlik değiştirip, yurtdışına kaçtığı iddiaları yıllardır konuşuluyor. Karabulut ailesi de Garipoğlu’nun mezarının açılmasını talep ediyordu uzun süredir. Sonunda bu talep kabul edildi. A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve A Haber Muhabiri Mehmet Karataş yıllarca konuşulan cinayetin yeni ayrıntısını aktardı.
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Garipoğlu’nun mezarı 10 yıl sonra açılacak!
Garipoğlu'nun mezarı 10 yıl sonra açılacak!
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