- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Gara'dan sonra hedef Kandil mi? Canlı yayında anlattı
Mehmetçik Gara'yı yerle bir etti. Terör örgünün lojistik üssü yok edildi. PKK'nın lojistik üssü Gara'da 41 kamp yerle bir edildi. Peki yeni hedef Kandil mi? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.
Mehmetçik Gara'yı yerle bir etti. Terör örgünün lojistik üssü yok edildi. PKK'nın lojistik üssü Gara'da 41 kamp yerle bir edildi. Peki yeni hedef Kandil mi? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.