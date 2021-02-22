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Gara'dan sonra hedef Kandil mi? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 22.02.2021 13:41
Güncelleme:22.02.2021 15:23
Mehmetçik Gara'yı yerle bir etti. Terör örgünün lojistik üssü yok edildi. PKK'nın lojistik üssü Gara'da 41 kamp yerle bir edildi. Peki yeni hedef Kandil mi? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.

Mehmetçik Gara'yı yerle bir etti. Terör örgünün lojistik üssü yok edildi. PKK'nın lojistik üssü Gara'da 41 kamp yerle bir edildi. Peki yeni hedef Kandil mi? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.

HDP ve PKKnın organik bağı! Gara operasyonu bölgedeki denklemleri nasıl değiştirdi? Uzman isimlerde A Haberde yorumladı HDP VE PKK'NIN ORGANİK BAĞI! GARA OPERASYONU BÖLGEDEKİ DENKLEMLERİ NASIL DEĞİŞTİRDİ? UZMAN İSİMLERDE A HABER'DE YORUMLADI
Son dakika: Gara sonrası terör örgütleri panikte! Sincarda kamufle etmeye çalışıyorlar SON DAKİKA: GARA SONRASI TERÖR ÖRGÜTLERİ PANİKTE! SİNCAR'DA KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
Son dakika: PKKnın siyasi kolu HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Gara neden dönüm noktası oldu? A Haberde değerlendirdiler SON DAKİKA: PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP KAPATILACAK MI? TERÖRÜN SİYASALLAŞMASI NASIL ÖNLENECEK? GARA NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? A HABER'DE DEĞERLENDİRDİLER
Gara operasyonu neden dönüm noktası oldu? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haberde değerlendirdi: Kandil ve diğer operasyonların başlangıcı ve mesajıdır GARA OPERASYONU NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: KANDİL VE DİĞER OPERASYONLARIN BAŞLANGICI VE MESAJIDIR
300 PKKlının yönetildiği Gara darmadağın edildi! İşte operasyonun şifreleri... 300 PKK'LININ YÖNETİLDİĞİ GARA DARMADAĞIN EDİLDİ! İŞTE OPERASYONUN ŞİFRELERİ...
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