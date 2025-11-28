En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu
3 Aralık'ta açıklanacak enflasyonla birlikte gözler yılın son dönemi maaş hesaplamalarına çevrildi. Açıklanan veriler ve resmi tahminler doğrultusunda, Ocak ayı zam oranlarına ilişkin tablo da netleşmeye başladı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin olası zam aralıklarını aktardı. Peki yeni yıl zammında hangi rakamlar bekleniyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.11.2025 10:54