Viral Galeri Viral Liste En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu

3 Aralık'ta açıklanacak enflasyonla birlikte gözler yılın son dönemi maaş hesaplamalarına çevrildi. Açıklanan veriler ve resmi tahminler doğrultusunda, Ocak ayı zam oranlarına ilişkin tablo da netleşmeye başladı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin olası zam aralıklarını aktardı. Peki yeni yıl zammında hangi rakamlar bekleniyor?

Giriş Tarihi: 28.11.2025 10:54
Yıl sonuna yaklaşırken, enflasyon hesaplamaları emeklilerin gündeminde ilk sıraya oturdu. 3 Aralık'ta Kasım ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon kesinleşecek. 3 Ocak'ta ise emeklilerin zam oranını netleştirecek 6 aylık veri oranı açıklanacak. Peki yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu, yıl sonu tahminlerini paylaştı. İşte olası emekli maaşları…

GÖZLER 6 AYLIK ENFLASYONDA

Kasım ayına ilişkin enflasyon verisi 3 Aralık'ta açıklanacak ve böylece 5 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak. Ardından 3 Ocak'ta duyurulacak nihai enflasyon rakamı, emekli ve memur maaşlarına yapılacak Ocak zammını belirleyecek. Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, milyonlarca kişinin merak ettiği Ocak zammı hesaplamaları da hız kazanmış durumda. 6 aylık enflasyon tahminlerinin yavaş yavaş belli olduğunu hatırlatan Faruk Erdem, emekli maaşlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLUR?
"... Kasım enflasyonu açıklanacak, tabii 5 aylık enflasyon belli olacak. Ama asıl biz 3 Ocak'ta öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlarımız 10.25'i verdiler, o 10.25 4 aylık enflasyon. O artık cepte. Şimdi önümüzdeki Çarşamba günü biz 5 aylık enflasyonu öğreneceğiz. Ondan sonra da zaten Ocak ayını bekleyeceğiz. Ama az çok biz artık Ocak ayında ne kadar bir enflasyon çıkacağı yönünde hesaplamalar, tahminler aşağı yukarı belli oldu."

MEMUR, SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNE FARKLI ZAM TABLOSU

"Merkez Bankası'nın bu %31-%33 aralığındaki tahmini tutacak gibi görünüyor. Çünkü birçok kurumdan da artık benzer oranlar gelmeye başladı. İşte yapılan anketlerde benzer oranlar çıkıyor. Dolayısıyla buradan bir hesaplama yapmıştık zaten tekrar edelim onu.

6 aylık enflasyon, %33 çıkarsa yıllık enflasyon, 13.99 olacak. Bu SSK, Bağ-Kur emeklisinin artışının aşağı yukarı işte 13 ile 15 aralığında bir yere oturacağını gösteriyor. Yani 13-14 civarında bir şey olacak 6 aylık enflasyon artışı.

