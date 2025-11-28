28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Emine Erdoğan: "Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir"
Emine Erdoğan: Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir

Emine Erdoğan: "Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 15:52
Emine Erdoğan, Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli’nde yaptığı konuşmada, önümüzdeki 100 yıl içinde su kaynaklarının yüzde 25’e kadar azalabileceğini belirterek gıda ve su israfıyla mücadeleyi insanlık için hayati bir görev olarak nitelendirdi. Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla hem kaynakların korunacağını hem de çocukların geleceğinin güvence altına alınacağını vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emine Erdoğan: Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir
Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir
"Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir"
Papa 14.Leo İznik’te
Papa 14.Leo İznik'te
Papa 14. Leo İznik’e geldi!
Papa 14. Leo İznik'e geldi!
Suçlulara zerre miskal tolerans yok
"Suçlulara zerre miskal tolerans yok"
Hiçbir alçağa kaptıracak gencimiz yoktur
"Hiçbir alçağa kaptıracak gencimiz yoktur"
Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik
"Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik"
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç
İznik ziyareti öncesi güvenlik önlemleri zirveye çıkarıldı
İznik ziyareti öncesi güvenlik önlemleri zirveye çıkarıldı
500 bin sosyal konuta 5,3 milyon başvuru
500 bin sosyal konuta 5,3 milyon başvuru
CHP’lilerden Murat Kurum’a övgü
CHP'lilerden Murat Kurum'a övgü
Bakan Tunç: HSK teftiş kurulundaki dosyalar hızla sonuçlandırılmalı
Bakan Tunç: “HSK teftiş kurulundaki dosyalar hızla sonuçlandırılmalı”
Ukrayna sürecinde momentum kaybedilmemeli
“Ukrayna sürecinde momentum kaybedilmemeli”
Daha Fazla Video Göster