Emine Erdoğan: "Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir"

Emine Erdoğan, Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli’nde yaptığı konuşmada, önümüzdeki 100 yıl içinde su kaynaklarının yüzde 25’e kadar azalabileceğini belirterek gıda ve su israfıyla mücadeleyi insanlık için hayati bir görev olarak nitelendirdi. Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla hem kaynakların korunacağını hem de çocukların geleceğinin güvence altına alınacağını vurguladı.

