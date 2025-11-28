28 Kasım 2025, Cuma
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç
İstanbul’daki törende güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarından övgüyle bahseden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehitleri rahmetle andı. Başkan Erdoğan, vatandaşa sunulan hizmetin etkinliğini artırmak amacıyla 7 bin 80’i emniyet, 2 bin 70’i jandarma ve 50’si sahil güvenliğe ait olmak üzere toplam 9 bin 200 yeni aracın teslim edildiğini söyledi.