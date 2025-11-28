Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç: Suçlulara zerre miskal tolerans yok

Atatürk Havalimanı’ndaki törende Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına toplam 9 bin 200 yeni aracın teslim edildiğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik güçlerine suçlularla mücadelede tam destek verdi. Vatandaşa karşı saygının, suç örgütlerine karşı ise kararlı duruşun önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Şehir eşkıyalarına, çetelere ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaksınız." dedi.

