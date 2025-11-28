28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç: Suçlulara zerre miskal tolerans yok
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç: Suçlulara zerre miskal tolerans yok

Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç: Suçlulara zerre miskal tolerans yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 15:36
Atatürk Havalimanı’ndaki törende Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına toplam 9 bin 200 yeni aracın teslim edildiğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik güçlerine suçlularla mücadelede tam destek verdi. Vatandaşa karşı saygının, suç örgütlerine karşı ise kararlı duruşun önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Şehir eşkıyalarına, çetelere ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaksınız." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç: Suçlulara zerre miskal tolerans yok
Suçlulara zerre miskal tolerans yok
"Suçlulara zerre miskal tolerans yok"
Hiçbir alçağa kaptıracak gencimiz yoktur
"Hiçbir alçağa kaptıracak gencimiz yoktur"
Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik
"Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik"
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç
500 bin sosyal konuta 5,3 milyon başvuru
500 bin sosyal konuta 5,3 milyon başvuru
CHP’lilerden Murat Kurum’a övgü
CHP'lilerden Murat Kurum'a övgü
Bakan Tunç: HSK teftiş kurulundaki dosyalar hızla sonuçlandırılmalı
Bakan Tunç: “HSK teftiş kurulundaki dosyalar hızla sonuçlandırılmalı”
Ukrayna sürecinde momentum kaybedilmemeli
“Ukrayna sürecinde momentum kaybedilmemeli”
Aile kurumunun zayıflaması demografik sorunların temelinde yatıyor
“Aile kurumunun zayıflaması demografik sorunların temelinde yatıyor”
Wıtkoff’un telefonunu kimler dinledi?
Wıtkoff'un telefonunu kimler dinledi?
Kurultay sonrası CHP’de değişim olacak mı?
Kurultay sonrası CHP'de değişim olacak mı?
1700’üncü yılında İznik’teki ayini yönetecek
1700'üncü yılında İznik'teki ayini yönetecek
Daha Fazla Video Göster