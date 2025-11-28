Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

"Bu da net asgari ücretin 28.000 lirayla 30.000 lira aralığında bir rakama oturacağını gösteriyor. Benim tahminim yani %30'lar civarında bir artış olacak. Tabii Asgari Ücret Tespit Komisyonu oturacak, enflasyona bakacak, önümüzdeki yılın enflasyonunu değerlendirecek, bu yıl maaşlardaki kayba bakacak, işverenlerin durumuna bakacak, istihdamın korunmasına bakacak... Hepsine bakılacak. Dolayısıyla bu üç toplantı çok önemli. "