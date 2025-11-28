Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışan için 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek. Ekonomik veriler, enflasyon tahminleri ve işçi temsilcilerinin talepleri doğrultusunda şekillenecek yeni rakam için çeşitli zam senaryoları şimdiden konuşulmaya başladı. Peki 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
