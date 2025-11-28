Viral Galeri Viral Liste Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışan için 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek. Ekonomik veriler, enflasyon tahminleri ve işçi temsilcilerinin talepleri doğrultusunda şekillenecek yeni rakam için çeşitli zam senaryoları şimdiden konuşulmaya başladı. Peki 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.11.2025 12:36
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında başlayacak toplantıları öncesinde gözler hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin belirleyeceği zam oranına çevrilmiş durumda. Enflasyon verilerinin etkili olacağı süreçte, farklı zam senaryoları ve uzman tahminleri öne çıkıyor. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bu yıl beklenen zam aralığını değerlendirdi. İşte 2026 asgari ücrette zam senaryoları…

ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında üç aşamalı toplantılarla başlayacak. Yasa gereği, ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ikinci toplantı işçi temsilcileriyle, üçüncü toplantı ise işveren tarafı ile yapılacak. Genellikle dördüncü buluşmanın ardından nihai karar açıklanıyor. Komisyonun, yeni rakamı 31 Aralık'a kadar duyurması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ!
YÜZDE 30-35 ARASI ARTIŞ MASADA

Faruk Erdem, asgari ücret tahmin değerlendirmesinde yıllardır uyguladığı yönteme dikkat çekti. Geçmiş dönemlerde enflasyon oranı baz alınarak üzerine 2 ila 5 puan ekleme yapıldığını, bu nedenle bu yıl da benzer bir matematiğin uygulanmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Yıl sonu enflasyonunun %31-33 aralığında beklendiğini hatırlatan Erdem, bu çerçevede asgari ücrette %30-35 civarında bir artışın öne çıktığını vurguladı. Açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu da net asgari ücretin 28.000 lirayla 30.000 lira aralığında bir rakama oturacağını gösteriyor. Benim tahminim yani %30'lar civarında bir artış olacak. Tabii Asgari Ücret Tespit Komisyonu oturacak, enflasyona bakacak, önümüzdeki yılın enflasyonunu değerlendirecek, bu yıl maaşlardaki kayba bakacak, işverenlerin durumuna bakacak, istihdamın korunmasına bakacak... Hepsine bakılacak. Dolayısıyla bu üç toplantı çok önemli. "

