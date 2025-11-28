ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor: Karayipler alarmda

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim, Karayipler’deki askeri hareketlilik ve sert açıklamalarla yeni bir boyuta ulaştı. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington’daki son durumu ve olası askeri senaryoları aktardı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Karayipler’deki donanma gemisini ziyaret ederek hazırlık seviyesini artırması ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun orduya tam savaş hazırlığı talimatı vermesi, bölgedeki tansiyonu tehlikeli seviyeye taşıdı. Uzmanlar, yanlış hesaplama riskinin ciddi boyutta olduğunu belirtiyor.