28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor: Karayipler alarmda
ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor: Karayipler alarmda

ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor: Karayipler alarmda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 16:39
ABD ile Venezuela arasındaki gerilim, Karayipler’deki askeri hareketlilik ve sert açıklamalarla yeni bir boyuta ulaştı. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington’daki son durumu ve olası askeri senaryoları aktardı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Karayipler’deki donanma gemisini ziyaret ederek hazırlık seviyesini artırması ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun orduya tam savaş hazırlığı talimatı vermesi, bölgedeki tansiyonu tehlikeli seviyeye taşıdı. Uzmanlar, yanlış hesaplama riskinin ciddi boyutta olduğunu belirtiyor.
ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor: Karayipler alarmda
ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor
ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor
Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir
"Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir"
Papa 14.Leo İznik’te
Papa 14.Leo İznik'te
Papa 14. Leo İznik’e geldi!
Papa 14. Leo İznik'e geldi!
Suçlulara zerre miskal tolerans yok
"Suçlulara zerre miskal tolerans yok"
Hiçbir alçağa kaptıracak gencimiz yoktur
"Hiçbir alçağa kaptıracak gencimiz yoktur"
Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik
"Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik"
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç
Turizmi 12 aya ve tüm bölgelere yaymalıyız
"Turizmi 12 aya ve tüm bölgelere yaymalıyız"
İznik ziyareti öncesi güvenlik önlemleri zirveye çıkarıldı
İznik ziyareti öncesi güvenlik önlemleri zirveye çıkarıldı
500 bin sosyal konuta 5,3 milyon başvuru
500 bin sosyal konuta 5,3 milyon başvuru
CHP’lilerden Murat Kurum’a övgü
CHP'lilerden Murat Kurum'a övgü
Daha Fazla Video Göster