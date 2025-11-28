28 Kasım 2025, Cuma

Başkan Erdoğan: Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 15:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Geçmişte biz bunun sıkıntılarını bazı kritik konularda yaşadık. Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar, sorunun daha da büyümesine, daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik. Hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik.” dedi.
