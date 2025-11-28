28 Kasım 2025, Cuma
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizmi 12 aya ve tüm bölgelere yaymalıyız
A Haber’de yayınlanan Turizm Yüzyılı programında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, mesleği ve turizmi geliştirmek adına kritik mesajlar verdi. Suudi Arabistan, Mısır ve BAE gibi ülkelerin büyük yatırımlarla sektörü tehdit ettiğine dikkat çeken Bağlıkaya; Türkiye’nin de büyük projeler tasarlaması gerektiğini belirterek, hedeflerinin turizmi 12 aya yaymak, personel niteliğini artırmak ve ülkenin turistik olmayan şehrinin kalmaması olduğunu vurguladı.