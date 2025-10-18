18 Ekim 2025, Cumartesi
Gabar'da petrol üretimi zirve yaptı: Günlük 80 bin varil!
Şırnak Gabar Dağı'ndaki Esma Çevik petrol sahasında günlük ham petrol üretimi 80 bin varilin üzerine çıktı. 100'den fazla aktif kuyunun bulunduğu bölgede 150 milyon varil petrol rezervi bulunurken, 3 bin 700 personel görev yapıyor. Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak'ı da kapsayan 17 noktada arama, tespit ve üretim çalışmaları 30 sondaj kulesiyle devam ediyor. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz Şehit detayları aktardı.