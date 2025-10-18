18 Ekim 2025, Cumartesi

Gabar’da petrol üretimi zirve yaptı: Günlük 80 bin varil!

Giriş: 18.10.2025 11:30
Şırnak Gabar Dağı'ndaki Esma Çevik petrol sahasında günlük ham petrol üretimi 80 bin varilin üzerine çıktı. 100'den fazla aktif kuyunun bulunduğu bölgede 150 milyon varil petrol rezervi bulunurken, 3 bin 700 personel görev yapıyor. Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak'ı da kapsayan 17 noktada arama, tespit ve üretim çalışmaları 30 sondaj kulesiyle devam ediyor. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz Şehit detayları aktardı.
