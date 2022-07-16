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Fuat Oktay: "Ne yaparlarsa yapsınlar ülkemizin kutlu yürüyüşünü durduramayacaklar"

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2022 14:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Bilim Merkezi Açılışı ve Temel Atma Töreni’nde konuştu.
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