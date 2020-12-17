FOX TV’nin; Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine yönelik haberinin yalan olduğu ortaya çıktı

İŞTE O YALAN HABER!

FOX TV'nin; 5 Aralık 2020 tarihli ana haber bülteninde yalan haber şöyle verildi:

"Dün İstanbul anlamlı bir törene şahitlik etti. Ulaştırma Bakanı, bürokratlar, iş insanları Türkiye'den Çin'e ilk kez trenle ihracat yapılmasının heyecanını yaşıyordu. Protokol yerini aldı. Konuşmalar yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın sefer izni ile tren Çin'e doğru hareket etti."

"TÖRENLE UĞURLANAN TREN SESSİZ SEDASIZ GARA GERİ DÖNDÜ"

"Ancak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın iddiasıyla herkes şaşkına döndü. İddiaya göre dakikalar sonra trenin üzerindeki süslemeler kaldırıldı. Törenle uğurlanan tren sessiz sedasız gara geri döndü."