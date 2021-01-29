Ekrem Kızıltaş: FOX TV 5. kol faaliyeti yapıyor! İyi ki A Haber var gerçekleri ortaya çıkarıyor

FOX TV, algı operasyonu için bir çiftçiyle ilgili 2020'de ödeme yapılmadı haberi yapmıştı. A Haber, FOX TV'nin İzmir Ödemiş'te yaptığı yalan haberle ilgili gerçekleri ortaya çıkardı. Yaşanan bu skandalı A Haber canlı yayınında değerlendiren Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, FOX TV'ye tepki göstererek "Sizin göreviniz bu ülkenin bir takım taşlarını yerinden oynatmaksa onun için kurulduysanız, sizi kuran yapı bir takım algı operasyonlarına imza atmaya mecbur ediyorsa, çiftçi size 'aldım' dese bile 'almadım' demeye zorlarsınız. Haber kutsal, yorum hürdür. Bu zihniyetin yapamayacağı bir şey yok. Yapılan beşinci kol faaliyetidir. Eğer objektif habercilik yapıyor olsalardı bu algıyı doğrusunu yayınlayıp düzeltirlerdi. İyi ki A Haber var, gerçeği ortaya çıkardığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi. A Haber ekipleri Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı.

GERÇEĞİ A HABER ORTAYA ÇIKARDI

Amaçları, 'çiftçi 2020 yılında hiç destek almadı algısı' oluşturmaktı. İzmir Ödemiş'te Fikret Safa Yeşil'i buldular. Ancak algı tutmadı. Gerçeği yine A Haber ortaya çıkardı. İddiaları yine işin muhatapları birinci ağızdan cevapladı.

A Haber ekibi, yetkililerle birlikte o ilçeye gitti. Fikret Safa Yeşil'e 2020'de yapılan ödemeler tek tek belgeleriyle kendisine gösterildi.

FOX TV'ye 'devlet bize ödenek vermiyor' diyen çiftçi yeşil, belgeler gösterildiğinde ise oğlunu işaret etti. Belli ki oğlu ödenekleri almış fakat babasına göstermemişti.

Oysa algı haberciliği yapanlar bu konuyu tarım il müdürlüğüne sorsalardı gerçeği öğreneceklerdi ama onlar her zamanki gibi karalama yolunu seçtiler.

Gerçekler A Haber ekranında halka sunuldu. Bir algı daha çökertildi.

"İYİ Kİ A HABER VAR! GERÇEKLERİ GÖRÜYORUZ"

A Haber canlı yayınına katılan Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazar Ekrem Kızıltaş, FOX TV'nin bu algı operasyonuna tepki gösterdi.

Kızıltaş, FOX TV'ye tepki göstererek "Sizin göreviniz bu ülkenin bir takım taşlarını yerinden oynatmaksa onun için kurulduysanız, sizi kuran yapı bir takım algı operasyonlarına imza atmaya mecbur ediyorsa, çiftçi size 'aldım' dese bile 'almadım' demeye zorlarsınız. Haber kutsal, yorum hürdür. Bu zihniyetin yapamayacağı bir şey yok. Yapılan beşinci kol faaliyetidir. Eğer objektif habercilik yapıyor olsalardı bu algıyı doğrusunu yayınlayıp düzeltirlerdi. İyi ki A Haber var, gerçeği ortaya çıkardığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.