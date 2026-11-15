Engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kırdı! Hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı

İstanbul Sultangazi'de engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün yan aynası, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kırıldı. Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, minibüsün yanına yaklaşan şüpheli, aracın aynasına zarar verdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaştı. Dün saat 23.30 sıralarında yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.