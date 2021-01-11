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Türkiye karşıtı CHP medyası! CHP Medyasının arka planında kimler var? A Haber canlı yayınında hepsini tek tek deşifre etti

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 09:33
Güncelleme:11.01.2021 09:44
Son dönemde CHP'li isimlerin medya kuruluşlarına yönelik tehdite varan açıklamaları basın özgürlüğü konusunda tartışmalara neden oldu. Peki CHP'nin finanse ettiği medya kuruluşları hangileri? Hangi kuruluşlar yabancı devletler adına muhalefet destekçiliği yapıyor? Yabancı medya hangi amaçla Türkiye’de? CHP Medyasının arka planında kimler var?CHP nasıl bir medya istiyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber canlı yayınında Türkiye karşıtı medya organlarını tek tek deşifre etti.

Son dönemde CHP'li isimlerin medya kuruluşlarına yönelik tehdite varan açıklamaları basın özgürlüğü konusunda tartışmalara neden oldu. Peki CHP'nin finanse ettiği medya kuruluşları hangileri? Hangi kuruluşlar yabancı devletler adına muhalefet destekçiliği yapıyor? Yabancı medya hangi amaçla Türkiye'de? CHP Medyasının arka planında kimler var?CHP nasıl bir medya istiyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber canlı yayınında Türkiye karşıtı medya organlarını tek tek deşifre etti.

Karaman, "Burası yabancı devletlerin muhalefet destekçisi Türkçe yayın yapan organlar. FETÖ'cü Ahlat, Deutsche Welle...Türkiye'nin lehine bu kanalların hiçbirinde bir şey göremezsiniz. Çoğu internet sitesi tamamı Almanya destekli dış destekli siteler." ifadelerini kullandı.

MUHALEFET DESTEKÇİSİ MEDYA KURULUŞLARI

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